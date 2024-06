Multinacionais exortam Japão a triplicar energia renovável até 2035

"Ao aumentar sua capacidade nas renováveis, o Japão poderia incrementar significativamente sua segurança energética, preservar sua competitividade internacional" e estimular o investimento privado em mais projetos de energia alternativa, indicaram as empresas em comunicado.

Segundo o coletivo de empresas chamado RE100, o Japão deve incluir no plano a meta de elevar sua capacidade instalada de energia renovável de 121 gigawatts em 2022 para 363 gigawatts até 2035.

Durante a cúpula climática COP28 em dezembro, cerca de 120 países - incluindo o Japão - se comprometeram a triplicar as energias renováveis no mundo nos sete anos seguintes.

O Japão, com 22,6%, e os Estados Unidos são os países do G7 com menor proporção de fontes renováveis em sua matriz energética, segundo dados de 2022 da Agência Internacional de Energia (AIE).