Ministro israelense promete nos EUA 'todos os esforços' para libertar reféns em Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, prometeu, nesta segunda-feira (24), em Washington, que serão realizados "todos os esforços" para trazer de volta os reféns retidos em Gaza e instou uma estreita cooperação com os Estados Unidos após as tensões na relação bilateral.

Gallant se reuniu com o chefe da agência federal CIA, Bill Burns, homem-chave dos Estados Unidos nas negociações para libertar os reféns do movimento islamista palestino Hamas, e depois conversou com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

"Gostaria de enfatizar que o compromisso principal de Israel é devolver os reféns, sem exceção, às suas famílias e lares", disse Gallant antes de começar as reuniões.