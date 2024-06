México e EUA firmam acordo para oferecer segurança a inspetores de abacate

México e Estados Unidos chegaram a um acordo para incrementar a segurança de inspetores agrícolas americanos, após um incidente que envolveu dois funcionários encarregados de certificar as exportações de abacate e manga, informaram autoridades dos dois países nesta segunda-feira (24).

"O plano do governo mexicano, trabalhando de mãos dadas conosco, é garantir que cada um dos funcionários tenha segurança para que possa fazer seu trabalho", disse à imprensa o embaixador americano no México, Ken Salazar, durante visita ao estado de Michoacán (oeste), onde se produz 73% do abacate para exportação.

Em 14 de junho, dois supervisores sanitários do Departamento de Agricultura americano (USDA, na sigla em inglês) ficaram bloqueados momentaneamente no meio de um protesto de policiais por reivindicações salariais na localidade de Paracho.