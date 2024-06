Messi faz 37 anos: seu último aniversário numa Copa América

Das ruas de Rosário, sua terra natal, aos estádios mais emblemáticos do planeta, Messi deixou uma marca indelével nos livros de história do futebol e na memória de milhões de torcedores.

Lionel Messi completa 37 anos nesta segunda-feira (24), mais um aniversário em que o craque argentino comemora em plena Copa América nos Estados Unidos e já sonhando com a grande final, que será disputada em Miami no dia 14 de julho.

Campeão mundial em 2022 e campeão da América em 2021. Campeão olímpico em Pequim-2008. Oito Bolas de Ouro e três prêmios Fifa The Best. Duas Bolas de Ouro (2014 e 2022) como melhor jogador de uma Copa do Mundo. Duas vezes melhor jogador da Copa América (2015 e 2021).

"Tive a sorte de ter conquistado tudo na minha carreira (...) Meu maior prêmio foi a Copa do Mundo. Muitos torcedores no mundo queriam que a Argentina fosse campeã em parte por minha causa. Não falta nada para eu conquistar. Ganhei tudo", diz Messi.

- "Feliz aniversário, capitão!" -

O mundo não demorou a reagir ao seu aniversário e as redes sociais se encheram de inúmeras mensagens, fotos e vídeos em homenagem ao maior jogador das últimas décadas. As hashtags #messibirthday e #cumplemessi fizeram furor na internet.

"Mais um ano comemorando com a 'Celeste y Blanca'. Feliz aniversário, capitão!", publicou a Federação Argentina de Futebol (AFA) em suas redes sociais, acompanhando a postagem com diversas fotos mostrando os momentos mais marcantes de Messi vestido com a 'albiceleste'.

A Fifa, por sua vez, destacou em suas contas online a frase "Um jogo de 37 anos e 5 Copas do Mundo" e ilustrou as publicações com vídeos das jogadas de Messi nas Copas do Mundo da Alemanha-2006, África do Sul-2010, Brasil-2014, Rússia-2018 e Catar-2022.

"Quero desejar um feliz aniversário a Lionel Messi, capitão da seleção vencedora da Copa do Mundo da Fifa e um jogador incrível", escreveu o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Você é alguém que faz o mundo sonhar com a sua grandeza. Continue sempre fazendo isso e inspirando todos a praticar e desfrutar do nosso lindo esporte. Aproveite este dia especial e até breve", finalizou o dirigente.