Messi e Argentina reencontram Chile no palco da final da Copa América 2016

Era sua terceira derrota em final de Copa América (2007, 2015 e 2016). Mas o tempo passou e o futebol foi generoso com Messi. Não só conquistou o torneio continental (2021) como também venceu a Copa do Mundo (2022).

Messi cobrou falta no ângulo. Vargas empatou de cabeça. Esse foi o último duelo entre Argentina e Chile em uma Copa América. Três anos depois, os campeões mundiais e a 'Roja' voltam a se encontrar, na segunda rodada do Grupo A da atual edição do torneio, desta vez em um palco que traz más lembranças para a 'Albiceleste' e seu capitão.

A Argentina fez três treinos fechados desde a última sexta-feira, um em Atlanta e outro no centro de treinamento do Red Bull NY da MLS, em Hanover (Nova Jersey), e parece que o técnico Lionel Scaloni pensa em mexer no time titular para enfrentar a seleção chilena no MetLife Stadium nesta quarta-feira (25), às 22h00 (horário de Brasília).

No momento, a Argentina começou com o pé direito a disputa da Copa América 2024 com uma convincente vitória sobre o Canadá por 2 a 0, em Atlanta.

Gareca reclamou das condições do gramado do MetLife Stadium, onde "a bola não rola da melhor maneira".

No Chile nem tudo é tristeza. O técnico argentino Ricardo Gareca enalteceu o empate com o Peru na estreia, que mantém a equipe "com possibilidades".

O gramado do MetLife Stadium, uma moderna arena multiuso que é casa do New York Giants e do New York Jets da NFL, é totalmente sintético. A mudança para grama natural terminou recentemente, na última sexta-feira, confirmou à AFP uma fonte da organização do torneio, que pediu anonimato.

Contra a Argentina, o Chile também terá a ausência por lesão do atacante Diego Valdés, que foi substituído na estreia diante do Peru com um problema muscular na perna esquerda.

- Escalações prováveis: