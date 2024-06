Israel confirma morte de um militar em 7 de outubro durante o ataque do Hamas

Com a confirmação da morte de Alatrash, o total de vítimas mortais do ataque do Hamas ao sul de Israel subiu para 1.195, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Os milicianos também sequestraram 251 reféns. Cento e dezesseis continuam cativos em Gaza, incluindo 42 que o Exército israelense acredita estarem mortos.

Em resposta ao ataque, Israel lançou uma ofensiva contra o território palestino que já soma 37.626 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao Hamas.