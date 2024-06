Inglaterra, França e Holanda avançam às oitavas da Euro sem jogar

Sem ter disputado a terceira rodada, a Inglaterra avança no Grupo C, enquanto França e Holanda se classificam no Grupo D.

Inglaterra, França e Holanda avançaram para as oitavas de final da Euro-2024, na Alemanha, depois de a Albânia ter perdido por 1 a 0 para a Espanha, já classificada como primeira colocada do Grupo B, nesta segunda-feira (24), em Düsseldorf.

Um gol do capitão croata Luka Modric (55') parecia ter decidido a partida, mas no último lance da partida Mattia Zaccagni (90'+8) conseguiu empatar, levando a Itália à segunda posição e à classificação, enquanto a Croácia está na terceira posição e com poucas chances de avançar para as oitavas.

Antes das partidas desta segunda-feira, Espanha, Alemanha, Suíça e Portugal já estavam classificados.

