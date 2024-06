Inglaterra enfrenta Eslovênia com três objetivos em mente

Se consolidar, calar as críticas e finalmente decolar na Euro-2024: depois de chegar à Alemanha como uma das favoritas, a decepcionante Inglaterra tem uma tripla missão a cumprir nesta terça-feira (24), em Colônia, contra a Eslovênia às 16h (horário de Brasília), na última rodada do Grupo C.

As coisas andam rapidamente no futebol e os 'Three Lions' são um bom exemplo disso, após chegarem ao torneio elogiados pela imprensa do país e, duas semanas depois, serem alvo das mais amargas críticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mais enfática e dolorosa talvez seja a de Gary Lineker, lendário atacante inglês da década de 1980 e que hoje é comentarista esportivo. O ex-jogador do Barcelona descreveu o jogo da seleção nos dois primeiros jogos como "uma merda".