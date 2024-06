Hungria assume a presidência da UE em julho e inicia semestre delicado para o bloco

A Hungria, governada há 14 anos pelo nacionalista Viktor Orban, assumirá em 1º de julho a presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE) no dia 1º de julho, o que iniciará um semestre delicado devido às divergências entre Budapeste e várias capitais europeias. O Conselho da UE reúne os representantes dos 27 países do bloco a nível ministerial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O país que ocupa a presidência semestral geralmente tem influência na agenda das reuniões, nas pautas e nos temas considerados prioritários.

A Hungria, no entanto, mantém uma relação difícil com as instituições europeias, o que inclui sua posição rígida sobre a migração, os questionamentos sobre o Estado de direito no país ou o apoio à Ucrânia. As relações melhoraram um pouco nos últimos meses e a Hungria aceitou a abertura formal de negociações com a Ucrânia para a adesão de Kiev ao bloco. Porém, um pacote de ajuda militar à Ucrânia de 6,6 bilhões de euros (7 bilhões de dólares), que conta com o apoio da UE e das capitais europeias, continua bloqueado por Budapeste.

A Hungria já anunciou que durante seu semestre na presidência do bloco não pretende estimular novas rodadas de negociações de adesão com a Ucrânia. O país também não parece disposto a retirar o veto à ajuda militar. O representante permanente da Hungria na UE, Balint Odor, declarou que a presidência do bloco "será como qualquer outra". "Vamos agir como mediadores imparciais", acrescentou. - MEGA - O representante húngaro destacou que as prioridades da presidência do país serão reforçar a competitividade econômica da UE, fortalecer a indústria da Defesa e conter a imigração ilegal. O plano húngaro para UE no segundo semestre, no entanto, tem como slogan "Make Europe Great Again" (MEGA, ou Tornar a Europa Grande Novamente).

Esta é uma referência evidente ao principal lema da campanha do ex-presidente americano Donald Trump ("Make America Great Again"), que provoca recordações ruins para o bloco. O slogan escolhido pela Hungria gerou irritação, embora o gesto tenha sido interpretado como uma provocação antes das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Para um diplomata europeu, os húngaros "estão tentando irritar as pessoas. Mas não é inteligente, nem divertido".