Governo colombiano subirá preço do diesel para as grandes indústrias

O governo colombiano anunciou nesta segunda-feira (24) que vai aumentar o preço do diesel para as grandes mineradoras, petrolíferas e outras indústrias no fim de julho, com o objetivo de reduzir o déficit de um fundo estatal para estabilizar os preços dos combustíveis.

O aumento afetará cerca de 150 empresas incluídas em uma lista de "grandes consumidores", ou seja, aquelas que adquirem mensalmente mais de 20 mil galões (cerca de 76 mil litros) de diesel, disse o ministro das Finanças, Ricardo Bonilla.

"Aqueles que têm uma operação logística especial" para se abastecerem com diesel, como petrolíferas, mineradoras e cimenteiras, serão afetados, anunciou Bonilla em uma gravação publicada pela conta de seu ministério na rede social X.