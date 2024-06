Escândalo por suposta espionagem de magistrados atinge governo da Colômbia

No fim de semana, a revista Semana revelou que o magistrado Jorge Enrique Ibáñez apresentou uma denúncia ao Ministério Público porque, supostamente, "organismos de inteligência do Estado" interceptaram suas comunicações.

Em sua defesa, Petro assegura que o Departamento Nacional de Inteligência (DNI) "não conta sequer com aparelhos de interceptação de serviços de telefonia privada". No entanto, a Presidência anunciou uma investigação interna.

Nesta segunda-feira, abriu-se um novo capítulo em outro escândalo por suposta espionagem do governo: a Procuradoria Geral Penal Militar e Policial informou em um comunicado que realizou uma inspeção judicial na Casa de Nariño, a sede do governo em Bogotá.

Os agentes buscaram "material probatório e evidência física" no âmbito de uma investigação por supostas escutas ilegais no ano passado de Marelbys Meza, babá da mão direita do presidente, Laura Sarabia.

Após o roubo de uma mala com milhares de dólares da casa de Sarabia, Meza acabou interrogada com polígrafo na sede presidencial e depois foi vítima de interceptações de suas conversas telefônicas, aparentemente com a anuência do governo.

O Executivo fez uso de um relatório falso da polícia que a vinculava a narcotraficantes, revelou a Procuradoria em meados de 2023.

Sarabia, que atuava como chefe de gabinete de Petro, deixou seu cargo semanas após essas revelações, mas em fevereiro foi nomeada chefe do Departamento de Prosperidade Social, uma entidade que administra um vasto orçamento do Estado.

