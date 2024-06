Erupção vulcânica na Islândia termina após 24 dias de atividade

Uma erupção vulcânica na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, terminou após 24 dias de atividade, declararam as autoridades locais nesta segunda-feira (24).

Em agosto de 2022 e em julho e dezembro de 2023 ocorreram novas erupções, o que levou os vulcanólogos a acreditar que uma nova era de atividade sísmica havia começado na região.

A Islândia tem 33 sistemas vulcânicos, o maior número da Europa.

Esta ilha do Atlântico Norte está localizada na dorsal mesoatlântica, uma fenda no fundo do oceano que separa as placas tectônicas euroasiática e americana.

