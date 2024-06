Enfermeira britânica condenada por matar bebês nega tentativa de assassinato em novo julgamento

Lucy Letby, uma ex-enfermeira britânica condenada pelo assassinato de vários bebês, afirmou nesta segunda-feira (24) que nunca teve a intenção ou tentou fazer mal a nenhum bebê sob seus cuidados, ao depor em um novo julgamento por tentativa de assassinato.

Letby, de 34 anos, é acusada de tentar matar uma recém-nascida prematura, identificada no tribunal como "Baby K", no hospital Countess of Chester, no noroeste da Inglaterra, em 17 de fevereiro de 2016.

Letby foi condenada em um julgamento concluído no ano passado pelo assassinato de sete bebês na unidade neonatal desse hospital e pela tentativa de homicídio de outros seis entre 2015 e 2016.