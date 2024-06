Dior invoca deusas do Olimpo, Iris Van Herpen opta por exibição estática

A casa Dior invocou deusas do Olimpo grego nesta segunda-feira(24), primeiro dia da Semana da Alta-Costura parisiense, com túnicas brancas simples amarradas na cintura, e sandálias baixas com tirar até os joelhos.

A um mês da abertura dos Jogos Olímpicos, a estilista Maria Grazia Chiuri acrescentou um leve toque esportivo à coleção outono inverno 24-25, sem descuidar da elegância e da harmonia das cores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os tons chamativos foram incluídos pela artista e ativista afro-americana Faith Ringgold, falecida em abril. Suas enormes colchas narrativas, com mulheres jogando tênis, nadando ou dançando, enfeitavam a passarela, nos jardins do Museu Rodin.