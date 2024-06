Dior invoca deusas do Olimpo em Paris

A Dior invocou nesta segunda-feira (24) as deusas do Olimpo, no primeiro dia da semana de alta-costura de Paris, com túnicas brancas acinturadas de extrema simplicidade e sandálias rasteiras amarradas até o joelho.

A um mês da abertura dos Jogos Olímpicos, a diretora criativa Maria Grazia Chiuri deu um leve toque esportivo à coleção da marca, mantendo a elegância e harmonia entre as cores.

Os tons chamativos foram uma contribuição da artista e militante Faith Ringgold, que morreu em abril. Suas obras icônicas com mulheres que jogam tênis, nadam ou dançam foram incorporadas ao cenário do desfile, que aconteceu nos jardins do Museu Rodin.