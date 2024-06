Deslocados do norte de Israel querem retornar às suas casas

Yarden Gil abre uma grande porta metálica de acesso ao jardim de infância onde trabalha. Ela é uma das milhares de pessoas deslocadas da zona fronteiriça norte de Israel com o Líbano, devido à escalada de violência entre o Exército israelense e o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah.

O local também serve como abrigo antiaéreo subterrâneo quando sirenes de alerta soam devido ao lançamento de foguetes do Hezbollah libanês.

A professora de 36 anos e sua família são procedentes do kibutz Yiftah, a menos de um quilômetro da fronteira com o Líbano, mas agora moram em um quarto de hotel perto da cidade de Tiberíades, às margens do mar da Galileia, a mais de 50 km de casa.