Contingente do Quênia parte rumo ao Haiti para conter violência de gangues

Um contingente policial do Quênia partiu na noite desta segunda-feira (24) para o Haiti, onde vai liderar a missão multilateral para combater a violência das gangues no país caribenho, anunciou o ministro do Interior Kithure Kindiki.

"Honrado de me despedir do primeiro grupo do contingente de oficiais do Serviço Nacional de Polícia que serão parte da histórica Missão das Nações Unidas no Haiti", disse Kindiki em comunicado.

O Quênia ofereceu mil policiais para ajudar a estabilizar a situação no Haiti junto com agentes de outros países, mas sua transferência acabou adiada por ações judiciais no país da África Oriental.