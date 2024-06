Com gol no fim, Itália empata com a Croácia (1-1) e vai às oitavas da Euro

A Itália, atual campeã, avançou às oitavas de final da Eurocopa para enfrentar a Suíça, graças a um gol marcado nos acréscimos no empate em 1 a 1 com a Croácia nesta segunda-feira (24), em Leipzig.

Os croatas abriram o placar no início do segundo tempo com o capitão Luka Modric (55'), mas os italianos evitaram a derrota marcando no último lance com Mattia Zaccagni (90'+8), um resultado que garantiu a 'Azzurra' como segunda colocada do Grupo B da Euro, atrás da Espanha.

