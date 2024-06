Colômbia vence Paraguai (2-1) pelo grupo do Brasil na Copa América

A Colômbia venceu Paraguai por 2 a 1 nesta segunda-feira (24), em Houston (Texas), na abertura do Grupo D da Copa América, o mesmo do Brasil.

Daniel Muñoz (31') e Jefferson Lerma (42') marcaram de cabeça os gols colombianos, ambos com assistência de James Rodríguez, enquanto os paraguaios descontaram no segundo tempo com Julio Enciso (69').

