Cinco corpos são encontrados perto do balneário mexicano de Acapulco

Os corpos de cinco homens foram encontrados nesta segunda-feira (24) em uma estrada que leva ao balneário de Acapulco, no sul do México, informaram as autoridades locais.

Segundo o Ministério Público do estado de Guerrero (sul), os cadáveres foram localizados durante a madrugada perto da localidade de El Carrizal.

Uma investigação foi aberta por "crime de homicídio qualificado", acrescentou o MP em comunicado.