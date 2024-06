Cetamina torna-se possível esperança contra a depressão

Poderia a cetamina, uma molécula com reputação controversa, ajudar alguns pacientes com depressão? Algumas pesquisas confirmam isso, mas os especialistas permanecem cautelosos quanto ao desafio dos efeitos colaterais.

Nos últimos meses, vários estudos publicados em revistas de prestígio confirmaram o interesse da cetamina nestes dois casos.

Um estudo publicado em abril no British Medical Journal mostra como o risco de depressão pós-parto em mães jovens foi reduzido após receberem uma dose única de escetamina, um derivado da cetamina, no nascimento do bebê.

No segundo caso, um estudo publicado nesta segunda-feira na Nature Medicine mostra que o tratamento com cetamina evitou mais recaídas depressivas em comparação com pacientes que receberam tratamento com placebo.

A pequena testagem de amostras (pouco mais de cem pessoas) e alguns aspectos metodológicos sugerem que é muito cedo para tirar conclusões firmes.

Mas esses estudos alimentam um corpus favorável ao uso da cetamina contra a depressão, benefício que já não gera muitas dúvidas entre os psiquiatras.

- Nova crise de opioides? -

"Deve ser considerado um intermediário entre os antidepressivos clássicos e os eletrochoques", sendo este último utilizado em pacientes cujos tratamentos clássicos não funcionam, explica à AFP o psiquiatra de Genebra, Michel Hoffmann.