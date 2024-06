Canadá estuda elevar taxas para carros elétricos chineses, em linha com EUA e UE

As autoridades canadenses anunciaram nesta segunda-feira (24) planos para aumentar a taxação de veículos elétricos e baterias fabricados na China, em linha com decisões similares dos Estados Unidos e da União Europeia.

O setor automotivo do Canadá "enfrenta concorrência desleal decorrente de uma política intencional de [desenvolver] capacidade excessiva [de produção] decidida pelo Estado [chinês], que está prejudicando o setor de veículos elétricos no Canadá e sua habilidade para competir no mercado doméstico e global", afirmou a vice-primeira-ministra Chrystia Freeland em uma coletiva de imprensa.

"Os fabricantes chineses estão deliberadamente gerando uma sobreoferta global que prejudica os fabricantes de veículos elétricos em todo o mundo", acrescentou.