Brasil mostra sua nova cara e Colômbia ameaça potências na Copa América

Forçados a amadurecer repentinamente, os campeões europeus com o Real Madrid Vinícius Júnior e Rodrygo, e seu novo companheiro Endrick (17 anos), têm a missão de liderar uma rápida mudança geracional decidida pelo técnico Dorival Júnior.

Para começar a fechar um ciclo de decepções sem precedentes, o Brasil apresenta sua nova cara nesta segunda-feira (24) em sua estreia contra a Costa Rica no grupo D da Copa América-2024 e, na mesma chave, a Colômbia mostra suas credenciais de favorita contra o valente Paraguai.

"Precisamos encontrar um equilíbrio, uma regularidade, com uma equipe que foi montada há três meses, que agora se reencontrou", disse Dorival durante a entrevista coletiva no domingo.

A nova aposta brasileira será posta em prática no Sofi Stadium, em Inglewood, em Los Angeles.

"Não pensamos em ficar invictos, não falo com os jogadores sobre a invencibilidade (...) Tirando o fato de termos ido muito bem, isso não nos garante nada. Amanhã (segunda-feira) é outra história", disse Lorenzo, que admitiu esperar um duelo "difícil" contra os paraguaios.

Este longo período sem derrotas fortaleceu uma seleção que, sob a liderança do silencioso técnico Nestor Lorenzo, está na mesa dos favoritos ao título ao lado de Argentina, Brasil e Uruguai.

Apesar dos intimidantes 23 jogos de invencibilidade, a seleção colombiana não terá vida fácil diante do combativo Paraguai, que costuma mostrar suas garras afiadas nas competições continentais.

O calendário é favorável na estreia, pelo menos na teoria, contra a Costa Rica, que não conta mais com seu ídolo, o goleiro Keylor Navas. Isso dá a Dorival uma leve vantagem para começar com o pé direito em um torneio que o Brasil não conquista desde 2019.

"Hoje, eu jogo com o melhor jogador do mundo [Vinicius Jr.], pela temporada que ele fez. Eu estou na briga [pelo prêmio], a cada temporada tenho sido melhor", disse Rodrygo.

Embora ainda não tenham mostrado suas melhores armas na seleção, as duas novas estrelas brasileiras são dinamite quando se fortalecem.

O Paraguai, com dois títulos na Copa América, em 1953 e 1979, é irregular e não disputa uma Copa do Mundo desde a edição da África do Sul-2010, onde chegou às quartas de final em seu melhor desempenho na história. Está em sétimo lugar nas Eliminatórias para o Mundial de 2026 e venceu três dos últimos dez jogos.

"Temos Miguel Almirón (Newcastle United, ING), Ramón Sosa (Talleres, ARG), jogadores com os quais podemos fazer a diferença e as ferramentas que o professor (Daniel Garnero) nos dá", comentou no domingo o atacante Julio Enciso (Brighton, ING).

bur-ol/ma/aam/cb