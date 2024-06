Biden está 'consternado' por tentativa de homicídio de criança palestino-americana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira (24) que está "profundamente consternado" por uma tentativa de homicídio por afogamento de uma menina palestino-americana em maio, no Texas (sul).

Segundo meios de comunicação locais e o Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR), uma mulher de 42 anos foi detida em 19 de maio após um incidente em uma piscina de um complexo de apartamentos em um subúrbio situado entre Dallas e Fort Worth.

A detida perguntou a uma mulher usando véu islâmico se ela era a mãe de uma menina de 3 anos e de um menino de 6 que estavam na piscina. Depois, proferiu insultos racistas e tentou levar as crianças para a parte funda da piscina com a aparente intenção de afogá-las, segundo as mesmas fontes.