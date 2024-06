Atacante húngaro Varga será operado após fraturar "vários ossos"

O atacante húngaro Barnabas Varga, que teve de ser retirado numa maca no domingo durante a partida da Euro-2024 entre Escócia e Hungria após uma queda violenta, será submetido a uma cirurgia após sofrer "fratura de vários ossos" no rosto, informou a federação do país nesta segunda-feira (24).

"Barnabas Varga quebrou vários ossos na colisão e também sofreu uma concussão", informou nesta segunda a Federação Húngara de Futebol (MLSZ) nas redes sociais.

"O mais provável é que ele seja submetido a uma cirurgia", acrescentou sobre o jogador, que passou a noite num hospital.