Atacante húngaro Varga é operado com sucesso após fraturar 'vários ossos'

O atacante húngaro Barnabas Varga, que teve de ser retirado numa maca no domingo durante a partida da Euro-2024 entre Escócia e Hungria após uma queda violenta, foi operado "com sucesso", após sofrer "fratura de vários ossos" no rosto, informou nesta segunda-feira (24) a clínica onde o procedimento foi realizado, em Stuttgart.

"O jogador Barnabas Varga foi operado com sucesso nesta tarde. Provavelmente poderá deixar o hospital na quarta-feira. Desejamos uma pronta recuperação", escreveu a clínica na rede social X.

"Barnabas Varga quebrou vários ossos na colisão e também sofreu uma concussão", informou nesta segunda a Federação Húngara de Futebol (MLSZ) nas redes sociais.