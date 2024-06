As principais etapas dos 14 anos da saga judicial do caso Julian Assange

Segue as principais etapas da longa e agitada saga judicial em torno do fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, que obteve nesta segunda-feira (24) sua liberdade após alcançar um acordo de admissão de culpa com a justiça americana, encerrando uma saga judicial de mais de uma década.

- Revelações e ordem de detenção -

Em julho de 2010, a imprensa mundial publica 70 mil documentos confidenciais sobre as operações da coalizão internacional no Afeganistão, divulgados pelo site WikiLeaks. Em outubro, são publicados 400 mil relatórios sobre a invasão dos EUA no Iraque e, um mês depois, o conteúdo de 250 mil telegramas diplomáticos americanos.

Em 18 de novembro, a Suécia emite uma ordem de detenção europeia contra Assange como parte de uma investigação por estupro e agressão sexual a duas mulheres suecas em agosto de 2010. O australiano afirma que foram relações consensuais.