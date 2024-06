Vários lobos atacam e ferem com gravidade mulher em zoo na França

Uma mulher de 37 anos ficou gravemente ferida neste domingo (23) após ser mordida por vários lobos em um parque zoológico nos arredores de Paris, em uma área proibida para os visitantes, segundo fontes próximas ao caso.

O incidente ocorreu por volta das 9h da manhã (4h em Brasília) no zoológico de Thoiry, cerca de 40 km a leste da capital francesa, detalhou uma fonte com conhecimento do caso, confirmando uma informação do jornal Le Parisien.

A vítima foi ferida "no pescoço, na panturrilha e nas costas", acrescentou a fonte.