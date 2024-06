Reino Unido diz que navio bombardeado no Mar Vermelho pode ter sido alvo de rebeldes houthis

Um drone aéreo provavelmente lançado pelos rebeldes houthis do Iêmen atingiu e danificou um navio no Mar Vermelho neste domingo, 23, disseram autoridades do Reino Unido. O ataque ocorre no momento em que os EUA enviam o USS Dwight D. Eisenhower de volta para casa, após uma atividade de oito meses que o levou a liderar a resposta norte-americana aos ataques houthis.

Esses ataques fizeram com que o transporte marítimo caísse drasticamente na rota crucial para os mercados da Ásia, do Oriente Médio e da Europa, em uma campanha que os houthis dizem que continuará enquanto durar a guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ataque de drones aconteceu na madrugada, na costa da cidade portuária de Hodeida, controlada pelos rebeldes, informou o centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido.