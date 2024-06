Problema de pressurização em aeronave Boeing 737 Max deixa 15 feridos na Coreia do Sul

Quinze pessoas ficaram feridas na Coreia do Sul durante um voo da Korean Air com destino a Taichung, Taiwan, devido a um problema no sistema de pressurização da cabine de um 737 Max 8 da Boeing. O piloto da aeronave, que decolou às 16h45 (horário local) de sábado, 22, com 125 passageiros a bordo, detectou a falha 50 minutos após a decolagem, enquanto sobrevoava a Ilha de Jeju. Com isso, precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Incheon. As informações são da agência de notícias Yonhap e do Dimsum Daily de Hong Kong.

Os passageiros ficaram feridos durante uma brusca descida de 30 mil pés para 9 mil pés. Eles relataram dores nos tímpanos e hiperventilação, e sangramento no nariz. Não houve relatos de feridos graves.

Uma das passageiras, uma taiwanesa, compartilhou nas redes sociais o relato de que houve uma intensa turbulência seguida de uma sensação de queda repentina logo após o serviço de refeição. As máscaras de oxigênio chegaram a ser acionadas.