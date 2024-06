Número de mortos por bebida adulterada na Índia sobe para 53

Ao menos 53 pessoas morreram na Índia após o consumo de um lote de bebida alcoólica adulterada, segundo um balanço atualizado divulgado neste domingo (23), depois que várias vítimas faleceram nos hospitais nos últimos dias.

O número foi confirmado por M.S. Prasanth, funcionário do governo do distrito de Kallakurichi, no estado de Tamil Nadu, citado neste domingo pela agência de notícias Press Trust of India.

Outros meios de comunicação divulgaram o balanço de 55 vítimas fatais, mas o número não foi confirmado por fontes oficiais.