Novo balanço aponta quatro mortos e mais de 100 feridos em ataque ucraniano à Rússia

Quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, conforme atualização feita por autoridades russas do número de vítimas nos ataques de drones e mísseis ucranianos neste domingo. Foi uma retaliação ao bombardeio russo na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. A agência de notícias estatal russa RIA Novosti , citando dados do Ministério da Saúde, disse que 124 pessoas ficaram feridas em virtude dos ataques.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que 33 drones ucranianos foram abatidos sobre as regiões ocidentais de Bryansk, Smolensk, Lipetsk e Tula.

O ataque ucraniano é uma resposta ao bombardeio russo relatado desde sábado na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Um novo ataque em Kharkiv matou pelo menos uma pessoa e feriu dez neste domingo, segundo autoridades locais.

O prefeito Ihor Terekhov disse que a cidade foi atacada por uma bomba e que cerca de metade de Kharkiv ficou sem eletricidade por causa do ataque. No sábado, um outro ataque russo com quatro bombas aéreas levou a três mortes e deixou 41 pessoas feridas. Fonte: Associated Press