México vence Jamaica (1-0) em estreia na Copa América

O México conseguiu uma vitória magra por 1 a 0 sobre a Jamaica neste sábado (22), pela primeira rodada do Grupo B da Copa América, silenciando momentaneamente as críticas por suas más atuações recentes.

O único gol do jogo no NRG Stadium de Houston, no Texas, foi marcado no segundo tempo pelo lateral Gerardo Arteaga (69'), que bateu firme da entrada da área depois de receber de Luis Romo.

