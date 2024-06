Imagens de palestino amarrado a jipe militar israelense provocam indignação

Soldados israelenses amarraram um palestino ferido na frente de um veículo militar durante uma operação na cidade de Jenin, Cisjordânia, confirmou neste domingo o Exército, que admitiu ter violado os protocolos operacionais.

As imagens do incidente, que aconteceu no sábado (22), viralizaram e mostram um homem amarrado ao capô de um jipe militar israelense enquanto o veículo avança por uma passagem estreita.

O Exército afirmou que o homem ficou ferido durante uma "operação antiterrorista" que procurava suspeitos na área.