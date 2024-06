EUA estreia na Copa América em casa com vitória tranquila sobre a Bolívia (2-0)

Christian Pulisic, com um gol logo no início e uma assistência, comandou a vitória dos Estados Unidos sobre a Bolívia por 2 a 0 neste domingo (23), na estreia dos donos da casa na Copa América.

Pulisic marcou aos três minutos no jogo que abriu o Grupo C, no AT&T Stadium, em Arlington (Texas), com um belo chute da entrada da área.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois, aos 44, o atacante do Milan deu passe para Folarin Balogun ampliar para os americanos.