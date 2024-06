Contingente de policiais do Quênia viaja ao Haiti em 25 de junho

O contingente de policiais quenianos que vão atuar no Haiti viajará em 25 de junho como parte da missão apoiada pela ONU para deter a violência do crime organizado, informaram fontes do governo e da polícia do país africano neste domingo (23).

O Quênia propôs enviar cerca de mil efetivos para liderar uma missão multinacional apoiada pela ONU contra a violência das gangues no país caribenho.

Mas o envio desse contingente enfrenta obstáculos na Justiça no país africano, já que seus opositores consideram que a missão é perigosa e inconstitucional.