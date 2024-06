Canadá: homem sai da cadeia e descobre que prêmio de US$ 1 milhão da loteria sumiu de sua conta

O ex-milionário Collin McLeod teve sua fortuna furtada depois de passar cinco meses preso no Canadá.- ele havia ganhado US$ 1 milhão na loteria Lotto Max Maxmillion. Ao sair da prisão, no entanto, ele tinha apenas US$ 97 no saldo de sua conta bancária, segundo o jornal "La Nacion".

Collin se deu conta que todas criptomoedas, posses e objetos de valor haviam sumido. Durante a sua estadia na prisão, o canadense teve um trailer, relógios valiosos, equipamentos Harley-Davidson, utensílios de cozinha de alta qualidade, roupas íntimas e até as cinzas de seu pai levadas. A fortuna foi adquirida por meio de um bilhete premiado que ele comprou na loteria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de os culpados não terem sido descobertos, os veículos do ex-milionário estavam no nome de amigos, que também tinham a senha da carteira virtual de suas criptomoedas. McLeod recorreu às autoridades, mas não se descobriu o que aconteceu com seus bens. De volta para um humilde apartamento de sua família em Smithville, na região do Niágara, o canadense culpa as autoridades por não terem feito o suficiente para resolver recuperar os seus bens.