Canadá evacua centenas de pessoas, inclusive presos, por incêndios florestais

Os incêndios florestais no leste do Canadá obrigaram a remoção de centenas de pessoas, incluídos 225 detentos de uma prisão de segurança máxima, informaram as autoridades penitenciárias neste domingo (23).

A prisão federal de Port-Cartier, situada cerca de 500 km ao norte da cidade de Quebec, foi evacuada no fim de semana, bem como mil moradores da região e 750 trabalhadores de uma usina hidrelétrica em Labrador, mais ao norte.

Em nota, a comissária de serviços penitenciários Anne Kelly disse que a prisão foi fechada e os detentos, "transferidos com sucesso da área afetada para outras instalações correcionais federais seguras".