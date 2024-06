Ataques contra templos religiosos deixam ao menos 9 mortos no Cáucaso russo

Os fatos ocorreram em Mahackala, capital do Daguestão, uma república russa de maioria muçulmana do Cáucaso, fronteiriça com a Chechênia.

O Comitê de Investigação da Rússia declarou ter aberto uma ação penal por "atos terroristas", sem informar as motivações ou as identidades dos autores dos ataques.

Homens armados atacaram, neste domingo (23), igrejas ortodoxas e pelo menos uma sinagoga na república do Daguestão, no Cáucaso russo, onde mataram nove pessoas, incluindo um sacerdote e agentes da Polícia, informaram autoridades locais.

"Segundo as informações preliminares, um sacerdote e vários policiais morreram", informou a entidade a cargo da investigação.

"No total, em Mahackala e Derbent, segundo as últimas informações, seis agentes de segurança morreram e 12 ficaram feridos", disse à RIA Novosti a porta-voz do Ministério do Interior regional do Daguestão, Gayana Gariyeva.

- Sacerdotes e policiais mortos -

Gariyeva informou à agência de notícias que um sacerdote de 66 anos morreu em Derbent e que um policial local que havia ficado ferido faleceu posteriormente.

A Guarda Nacional russa declarou, por sua vez, que um de seus agentes havia morrido em Derbent e outros ficaram feridos.

No total, foram registradas nove mortes, embora as autoridades não tenham informado o balanço final dos ataques.

A emissora regional do Daguestão, RGVK, identificou o sacerdote morto como Nikolai Kotelnikov e informou que o religioso trabalhou por mais de 40 anos em Derbent.