Arábia Saudita anuncia 1.301 mortos no hajj, a maioria peregrinos não registrados

A Arábia Saudita anunciou, neste domingo (23), que 1.301 peregrinos morreram durante a grande peregrinação muçulmana do hajj, realizada recentemente no país sob calor intenso, e ressaltou que a maioria dos falecidos não tinha autorização para participar deste encontro anual.

Diplomatas árabes disseram à AFP que entre os falecidos há 658 egípcios - 630 deles peregrinos não registrados.

Riade não havia comentado publicamente as mortes ou fornecido seu próprio balanço até este domingo.

Na sexta-feira, no entanto, um alto funcionário saudita divulgou um balanço parcial de 577 mortos nos dois dias mais movimentados do hajj: 15 de junho, quando os peregrinos se reuniram para horas de oração sob um sol abrasador no Monte Arafat, e 16 de junho, quando eles participaram do ritual do "apedrejamento de satanás" em Mina.