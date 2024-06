Apple mantém diálogos com concorrente Meta sobre IA (imprensa)

A Apple está em diálogos com sua grande concorrente, Meta, matriz do Facebook, para integrar em seus produtos a inteligência artificial (IA) generativa, desenvolvida por esta empresa, em uma tentativa de alcançar seus competidores no setor, noticiou o Wall Street Journal neste domingo (23).

A notícia chega depois que a Apple também fechou um acordo com a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, para ajudar a equipar com IA seu novo serviço, "Apple Intelligence", que dotará seus dispositivos cobiçados de várias funcionalidades desta tecnologia.

A Apple desenvolveu sua própria inteligência artificial, de menor tamanho, mas afirmou que recorrerá a outras empresas, como a OpenAI, para potencializar sua oferta.