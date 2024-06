'Um prazer', diz Rodrygo sobre jogar com Mbappé no Real Madrid

O atacante brasileiro Rodrygo afirmou neste sábado (22) que será "um prazer" jogar com Kylian Mbappé no Real Madrid.

Rodrygo, que se prepara com a Seleção Brasileira para a Copa América nos Estados Unidos, reconheceu que Mbappé deixará o time merengue ainda mais temível e vai aumentar a concorrência por uma vaga no ataque, setor que também terá a chegada de Endrick.

"Para mim é um prazer jogar com o Mbappé, sempre deixei isso muito claro. Acho que vai ajudar muito no nosso time, vai tornar nosso time ainda mais forte do que já é", declarou Rodrygo em entrevista coletiva em Los Angeles.