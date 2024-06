Trump defende Dez Mandamentos nas escolas e pede para que cristãos votem

O ex-presidente dos EUA também endossou que os Dez Mandamentos da Bíblia sejam apresentados nas escolas, fazendo referência a uma lei recentemente aprovada pelo Estado da Louisiana com essa determinação. Trump já havia sinalizado apoio enfático à medida ontem, em uma publicação em seus perfis nas redes sociais. "Adoro os Dez Mandamentos nas escolas públicas, escolas privadas e muitos outros lugares", escreveu.

A oposição declarada de Trump à assinatura de uma proibição nacional do aborto e a sua relutância em detalhar alguns dos seus pontos de vista sobre a questão, porém, estão em desacordo com muitos membros do movimento evangélico.

Fonte: Associated Press