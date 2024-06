Seul convoca embaixador russo após pacto com Kim

A Coreia do Sul convocou nesta sexta-feira, 21, o embaixador russo para protestar contra o novo acordo de defesa mútua que a Rússia assinou com a Coreia do Norte. Também em resposta ao acordo, Seul disse, na quinta-feira, 20, que estava considerando enviar armas à Ucrânia para ajudá-la a se defender da invasão russa.

Ainda ontem, a poderosa irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, Kim Yo-jong, emitiu uma vaga ameaça de retaliação depois que ativistas sul-coreanos lançaram balões com panfletos de propaganda anti-Pyongyang pela fronteira.

O Exército sul-coreano, por sua vez, disse ter disparado tiros de alerta para repelir soldados norte-coreanos que cruzaram brevemente a fronteira, pela terceira vez este mês.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.