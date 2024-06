Rússia faz novo ataque a instalações de energia da Ucrânia

As defesas aéreas da Ucrânia interceptaram 12 dos 16 mísseis e todos os 13 drones lançados pela Rússia, disse a Força Aérea.

No seu oitavo grande ataque a centrais elétricas ucranianas desde que Moscou intensificou os ataques à infraestrutura energética há três meses, a Rússia disparou 16 mísseis e 13 drones Shahed contra instalações energéticas e infraestruturas críticas, informou a Força Aérea Ucraniana.

A Rússia lançou uma nova barragem de mísseis e drones num ataque noturno à Ucrânia, disseram autoridades em Kiev na manhã deste sábado, 22, danificando instalações de energia no sudeste e oeste do país e ferindo pelo menos dois trabalhadores da energia.

A operadora estatal de rede elétrica Ukrenergo disse que os ataques danificaram equipamentos em instalações na região sudeste de Zaporizhzhia e na região oeste de Lviv.

Dois trabalhadores do setor de energia ficaram feridos na região de Zaporizhzhia quando ocorreu um incêndio em uma instalação de energia, segundo o governador regional, Ivan Fedorov.

Sem grandes alterações comunicadas ao longo da linha da frente de 1.000 km (600 milhas), onde uma recente investida das forças do Kremlin no leste e nordeste da Ucrânia obteve apenas ganhos incrementais, ambos os lados apontaram para objetivos infraestruturais, procurando refrear a capacidade de outros lutarem numa guerra que está agora no seu terceiro ano.