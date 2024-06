Profissionais de saúde palestinos relatam 24 mortes em bombardeios israelenses

Profissionais de saúde da Faixa de Gaza anunciaram neste sábado que dois ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 24 pessoas em dois bairros da Cidade de Gaza, no norte do território palestino.

Ao menos 20 pessoas morreram no bombardeio contra uma residência no bairro Al Tuffah e quatro no ataque contra o campo de refugiados de Shati, informou à AFP o porta-voz da agência de Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal.

O médico Mahmud Aliwa, do hospital Al Ahli, confirmou que o estabelecimento recebeu 24 corpos após as operações aéreas.