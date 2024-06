Polícia do Peru diz ter detido 520 membros da quadrilha Tren de Aragua

Ele respondia aos comentários do ex-ministro do Interior Rubén Vargas, que afirmou que a criminalidade está fora de controle e não há objetivos claros para enfrentá-la.

"Em nenhum país são mantidos 3.600 criminosos estrangeiros em estabelecimentos penais. Aqui foram capturadas lideranças do Tren de Aragua", destacou.

O chefe da polícia afirmou que, em virtude dos êxitos obtidos, as autoridades policiais peruanas mantiveram reuniões com seus pares do Equador e do Chile para falar das estratégias "que estão baseadas em inteligência operacional, investigação e em coordenação com o Ministério Público e o Poder Judiciário".

A organização criminosa Tren de Aragua foi formada em 2014 no estado venezuelano de Aragua e se estendeu para oito países sul-americanos, entre eles Colômbia, Peru e Chile, de acordo com informes de inteligência.

É acusada de tráfico de seres humanos, assassinatos, sequestros, roubos, narcotráfico e extorsão.

