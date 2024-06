Piloto morre durante voo entre Egito e Arábia Saudia e copiloto faz pouso de emergência

Passageiros da Sky Vision Airlines, que faziam o trajeto entre a cidade do Cairo, no Egito, e Taif, na Arábia Saudita, no dia 12, viveram uma experiência inesperada. Enquanto estavam no ar, no voo NE 130, foram informado que o comandante da aeronave havia sofrido morte repentina. O copiloto assumiu o comando da aeronave e fez um pouso de emergência.

Segundo agências de notícias, o caso ocorreu em Jeddah, na Arábia Saudita, e a causa da morte do piloto não foi divulgada. Conforme o site de incidentes aéreos, Avherald, ao se deparar com a morte de Hassan Youssef Adas, o copiloto assumiu a manobra de segurança e comunicou aos passageiros sobre a necessidade de desviar da rota em direção à Jeddah.

O anúncio aos passageiros, conforme informações, teve o cuidado de evitar pânico generalizado, disse um diretor da companhia aérea ao site Al-Arabiya. "Pedimos desculpas por desviar o voo para o Aeroporto King Abdulaziz em Jeddah devido ao falecimento do meu irmão e amigo, Capitão Hassan, o piloto", afirmou o copiloto.