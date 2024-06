Organização nos EUA oferece mansão de graça, mas novo dono terá de movê-la de lugar

Na descrição do anúncio, é informado que a mansão tem 1.524 metros quadrados. e sua estrutura é muito firme. Os pisos são de castanheiro, as vigas, de carvalho, e é cravada em um arenito, uma espécie de rocha. "Você terá dificuldade em encontrar outra casa construída tão bem como esta", diz o anúncio.

Uma mansão histórica com 17 cômodos localizada na cidade de Limerick, na Pensilvânia (EUA), está sendo oferecida de graça, mas com algumas exigências. A principal é que o interessado deve remover o imóvel do local onde está instalado e pagar do próprio bolso. Caso contrário, ela permanecerá onde está e pode virar uma "pilha de escombros".

Citando a Sociedade de Preservação do Leste da Pensilvânia, a rede de TV local Action News informa que a mansão está abandonada há 16 anos. O terreno onde ela fica é de um incorporador de Nova York, que pretende demolir a mansão e construir armazéns. A Sociedade diz que o casarão tem ligações com a Ferrovia Subterrânea, segundo divulgado à TV.

Segundo projeções da Sociedade, mover a mansão de lugar custaria de US$ 700 mil a US$ 1 milhão. Já o restauro do casarão ficaria em US$ 400 mil. Ou seja, quem aceitá-la de graça e pretender morar nela -para onde quer que a pessoa leve a mansão- precisa ter até US$ 1,4 milhão para torná-la habitável.