Nicarágua nomeia embaixador para o Afeganistão e agradece ao governo talibã

"Muitíssimo obrigada a esse povo e, especialmente, ao líder supremo do Emirado Islâmico do Afeganistão e ao Chanceler", ressaltou Murillo, esposa do presidente Daniel Ortega.

Desde que voltaram ao poder, os talibãs aplicam uma interpretação ultra-rigorosa do islã, intensificando as medidas contra as liberdades das mulheres em particular, uma política qualificada de "apartheid de gênero" pela ONU.

